Фахреддин Бен Юссеф о победе над Панамой: "Сегодня для Туниса великий день"

Полузащитник сборной Туниса Фахреддин Бен Юссеф заявил, что победа над Панамой (2:1) на чемпионате мира носит исторический характер. Эта победа стала для тунисцев первой за 40 лет на мировых первенствах. Бен Юссеф забил первый гол в ворота панамцев и был признан лучшим игроком встречи.

- После двух поражений нам удалось реабилитироваться за неудачи. Сегодняшняя ночь была нелегкой, мы думали над тем, как победить сегодня, и нам это удалось, - приводит "Р-Спорт" слова Бен Юссефа. - Для меня гол, который я забил, был очень важен, я хочу поблагодарить свою семью и народ Туниса. Это историческая победа, сегодня для Туниса великий день, хотя мы, конечно, не добились тех результатов, которых хотели добиться.

В своей группе G тунисцы заняли третье место с тремя набранными очками.

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