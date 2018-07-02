Фагнер: "У Бразилии очень сбалансированный состав"

Защитник сборной Бразилии Фагнер после победы над Мексикой (0:2) в 1/8 финала чемпионата мира отметил, что сбалансированный состав помог добиться положительного результата.

​– Наша задача была в том, чтобы играть очень спокойно, не терять головы и просто дождаться моментов, – цитирует "РИА Новости" Фагнера. – В том, что они возникнут, я был уверен, поэтому не составляло труда держать себя в руках. В таких играх очень важно знать, что на поле все закрывают свои участки. В этом плане я сказал бы, что у нас очень сбалансированный состав, поэтому мы и получили тот результат, который хотели.

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