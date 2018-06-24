Фагнер: "Сборная Сербии знает способы нейтрализовать нас"

Защитник сборной Бразилии Фагнер считает, что Сербия может навязать серьезную борьбу его команде на чемпионате мира-2018.

- Мы не волнуемся перед матчем с командой Сербии, уровень подготовки в сборной Бразилии готовит к любому противнику, - цитирует ТАСС Фагнера. - Самое важное для нас - становиться лучше, ведь нам предстоит важная игра с сербами. Мы все понимаем значение этого матча и важность выхода из группы, у нас много ожиданий от турнира. Сборная Сербии - очень сильный оппонент, который изучал нас и знает способы нейтрализовать нас, но после каждой победы мы становимся более уверенными.

Я рад находиться здесь и играть на чемпионате мира, представлять свою страну. Я стараюсь быть лучше, ведь теперь мое имя войдет в историю, но посмотрим, какие будут обстоятельства в следующей игре. У меня была травма около двух месяцев назад, и я не думал, что могу сюда попасть, однако отыграл без проблем все 90 минут и был рад этому. Мы все знаем, через что прошли, чтобы попасть сюда, это мечта для любого, и она будет делать нас сильнее.

Сербия - Бразилия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)