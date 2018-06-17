Фабио Капелло: "Месси лучше Роналду, но сборная Аргентины тянет его вниз"

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло сравнил нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду на старте чемпионата мира. По его словам, аргентинец тяжело перенес хет-трик португальца. Напомним, Криштиану Роналду отметился хет-триком в матче со сборной Испании (3:3). Месси в игре с Исландией не забил ни одного гола, при этом он не смог реализовать пенальти.

- Месси тяжело перенес хет-трик Роналду. Полузащита Аргентины выглядела глупо, когда пыталась пройти через центр и отдать мяч Месси, - цитирует Капелло Mediaset Premium. - Думаю, он лучше, чем Криштиану Роналду, однако сборная Аргентины тянет его вниз.

Возможный уход Роналду из "Реала"? Это проблема его гордости. Он считает, что к нему не относятся так же, как к Месси.

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