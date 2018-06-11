08:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Эззатоллахи убежден, что сборная Ирана будет иметь внушительную поддержку на ЧМ


Полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи уверен, что его национальная команда будет иметь внушительную поддержку болельщиков во время чемпионата мира в России.

- Да, наши фанаты очень громкие на стадионах, - цитирует ТАСС Эззатоллахи. - Вне его они постоянно обсуждают прошедшие матчи или будущие встречи, в том числе и выступление сборной Ирана на предстоящем чемпионате мира. Все иранцы хотят, чтобы мы достойно выступили в России.

На выездных матчах мы никогда не остаемся без поддержки, иранцы живут во многих странах мира, поэтому болельщики нашей сборной всегда присутствуют на стадионах, где бы мы ни играли - в Европе или любой другой части света. Уверен, что множество болельщиков из Ирана приедет в Россию на чемпионат мира. Тем более этому способствуют хорошие отношения между нашими странами.

​Иран сыграет в групповом турнире ЧМ-2018 встретится с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).

 

 

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5282020

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