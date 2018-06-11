Эззатоллахи убежден, что сборная Ирана будет иметь внушительную поддержку на ЧМ

Полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи уверен, что его национальная команда будет иметь внушительную поддержку болельщиков во время чемпионата мира в России.

- Да, наши фанаты очень громкие на стадионах, - цитирует ТАСС Эззатоллахи. - Вне его они постоянно обсуждают прошедшие матчи или будущие встречи, в том числе и выступление сборной Ирана на предстоящем чемпионате мира. Все иранцы хотят, чтобы мы достойно выступили в России.

На выездных матчах мы никогда не остаемся без поддержки, иранцы живут во многих странах мира, поэтому болельщики нашей сборной всегда присутствуют на стадионах, где бы мы ни играли - в Европе или любой другой части света. Уверен, что множество болельщиков из Ирана приедет в Россию на чемпионат мира. Тем более этому способствуют хорошие отношения между нашими странами.



​Иран сыграет в групповом турнире ЧМ-2018 встретится с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).