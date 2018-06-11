Эззатоллахи надеется на встречу сборных России и Ирана в плей-офф ЧМ-2018

Полузащитник сборной Ирана и "Амкара" Саид Эззатоллахи считает, что встреча его национальной команды с Россией в плей-офф чемпионата мира будет фантастической.

- Если сборные Ирана и России смогут встретиться друг с другом в плей-офф, это будет фантастикой, - цитирует ТАСС иранского хавбека. - Лично для меня это будет нечто особенное, потому что я уже три года выступаю в России. Сборные Ирана и России не так давно проводили товарищеский матч (10 октября 2017 года - 1:1). Здорово, если у нас вновь появится возможность сыграть друг с другом, но на чемпионате мира. Надеюсь, вашей сборной удастся выйти в 1/8 финала.

Сборная России сыграет в группе А, где встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Сборная Ирана сыграет в группе B, где встретится с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).

Если россияне займут первое место в своей группе, а иранцы станут вторыми или наоборот, то эти команды встретятся между собой в матче 1/8 финала турнира.

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