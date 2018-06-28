02:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Езил поругался с болельщиком после вылета Германии с ЧМ-2018

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР и Месут ЕЗИЛ (справа) ругаются с болельщиками в Казани.
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР и Месут ЕЗИЛ (справа) ругаются с болельщиками в Казани.

Полузащитник сборной Германии Месут Езил после матча чемпионата мира-2018 против Кореи (0:2) вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков, сообщает The Sun. У входа в подтрибунное помещение фанат оскорбил игрока, на что получил ответ. К ругани присоединились и другие члены команды. После вмешательства работников стадиона Езил проследовал в раздевалку.

Поражение от Кореи оставило Германию за бортом ЧМ-2018. Действующие чемпионы заняли четвертое место в своей группе. Немцы не прошли групповой турнир впервые в своей истории.

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