Езил поругался с болельщиком после вылета Германии с ЧМ-2018

Полузащитник сборной Германии Месут Езил после матча чемпионата мира-2018 против Кореи (0:2) вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков, сообщает The Sun. У входа в подтрибунное помещение фанат оскорбил игрока, на что получил ответ. К ругани присоединились и другие члены команды. После вмешательства работников стадиона Езил проследовал в раздевалку.

Поражение от Кореи оставило Германию за бортом ЧМ-2018. Действующие чемпионы заняли четвертое место в своей группе. Немцы не прошли групповой турнир впервые в своей истории.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь