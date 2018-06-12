Езил оставил сообщение на русском. Он хочет лучше узнать Россию и ее культуру

Полузащитник сборной Германии Месут Езил​ в своем Инстаграме сообщил о прибытии в Россию на чемпионат мира-2018 и отметил, что хочет лучше узнать страну.

"Приехал в Россию. Я не только с нетерпением жду начала игр, но и того, чтобы узнать страну, ее людей и культуру – это часть каждого чемпионата мира", – написал футболист.

Немцы будут базироваться в Ватутинках, а тренироваться на поле спортивной базы ЦСКА. Германия сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).

Напомним, сборная Германии является действующим чемпионом мира.