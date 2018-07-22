Езил объявил об уходе из сборной Германии. Причина - дискриминация

Полузащитник сборной Германии Месут Езил объявил об уходе из национальной команды. 29-летний игрок заявил, что Немецкий футбольный союз обошелся с ним несправедливо.

- С тяжелым сердцем я принял решение больше не выступать за сборную Германии, так как чувствую расистское и несправедливое отношение, - говорится в заявлении Езила, опубликованном в Твиттере. - Я носил футболку сборной Германии с гордостью и радостью, но теперь это не так. Чиновники Немецкого футбольного союза с неуважением относятся к моему турецкому происхождению и втягивают меня в политическую пропаганду. Я играю в футбол не для этого. Расизм является неприемлемым.

Ранее болельщики раскритиковали Езила за фотографию с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.