Евгений Трефилов: "Весь матч против Хорватии буду трястись и материться последними словами"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов в интервью "СЭ" призвал общественность не превозносить сборную России по футболу перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии. Специалист в качестве примера привел бывшего капитана национальной команды Андрея Аршавина, которого, по его мнению, испортила благосклонность болельщиков.

– Теперь-то Россия – в восьмерке лучших команд мира. Заслуживают таких зарплат?

– Не надо сегодня захваливать их всех. С каждого угла в доме слышу это. Раньше хоть душ молчал, но сегодня пошел мыться – и он уже хвалить начал. Я когда-то думал, Аршавин будет у нас если не на уровне Месси и Роналду, но третьим-четвертым в мире. Такие надежды подавал. Но мы сами испортили пацана. Захвалили! Нельзя так! Надо осадить немного. От этого таланты портятся регулярно.

– Но в этой сборной же нет настолько ярких персонажей, как Аршавин? Сильны командой, дисциплиной.

– Акинфеев на слуху. Скоро ему золотые ноги приделают, а на них золотые бутсы прицепят. Вспомните теперь, как его до этого кляли. Слава спортивная – это дело такое. Сегодня есть, завтра нет. Обольщаться не надо.

Поэтому давайте не возносить до небес сейчас, а искренне верить и болеть в игре с Хорватией. У меня в этот день одна тренировка. Специально сделали, чтобы посмотреть. Буду весь матч трястись и материться последними словами. Так всем и передайте. А если все получится, закрою глаза на то, что вся страна будет реветь, гудеть, дудеть и визжать. Прощу даже тех, кто от радости напьется.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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