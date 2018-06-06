Евгений Трефилов: "Если Дзюба выиграет ЧМ, перейду в футбол!"

Главный тренер женской сборной России по гандболу, олимпийский чемпион Рио, верит в российских футболистов. Об этом он сказал корреспонденту "СЭ".

- Если Мутко сказал, что всех порвем, значит порвем! – рассмеялся Трефилов. – А вообще я верю в Черчесова. Нормальный коллектив, с желанием работает, это видно. Да, звезд нету, как Месси и Роналду, ну, значит, будем бороться. Надо нам немножко везения.

Вы знаете, я российский футбол не смотрю, но за сборной слежу – не пропускаю ни одного матча. И я рад, что сейчас с командой работает отечественный тренер. Хватит надеяться, что приедет кто-то из Гондураса и спасет нас. Мне тут недавно сказали в ответ на такие слова: что ты все с отечественным, а пиво-то ты небось немецкое пьешь. Знаете, в голову хочется дать таким умникам! Какое пиво, вас бы, мои хорошие на свете не было! Так что – ни шагу назад! А Дзюбе передайте: выиграет чемпионата мира-2018 – перейду в футбол. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)



ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России в групповом турнире сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Расписание ЧМ-2018 по футболу - здесь