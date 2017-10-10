Евгений Селезнев: "За кого теперь буду болеть на чемпионате мира? За Украину"

Украинский нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев не готов рассуждать о причинах непопадания своей сборной на чемпионат мира в Россию. Форвард, не принимавший участия в матче с Хорватией (0:2), подчеркнул, что оценивать игру команды – не его дело.

– Мне очень больно и очень обидно! Обсуждать причины поражения мне не корректно, – начал Селезнев. – Я же не тренер, ну что я вам скажу? Я не могу никого не судить. Такой же футболист. Неправильно давать комментарии. Просто мимо кассы…

Потерянное поколение футболистов? Почему? Коноплянка играет в "Шальке", Ярмола (Андрей Ярмоленко - Прим. "СЭ") – в "Боруссии". Почему потерянное то?! Оценки пусть дают определенные люди, органы, но точно не я. Это явно не мое дело. Для меня это очень обидно…

За кого теперь буду болеть на чемпионате мира? За Украину. Ну а что я должен сказать? В голове не укладывается, что нас там не будет… (Виталий АЙРАПЕТОВ)