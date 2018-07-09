Евгений Плющенко: "Слезы Дзюбы дорогого стоят"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поблагодарил сборную России, которая на домашнем чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти). Он отметил, что попадание в восьмерку сильнейших команд турнира можно считать успешным результатом.

– Ребята подарили нам настоящий праздник, – цитирует "Р-Спорт" Плющенко. – Ребята до конца отстаивали честь страны. Я смотрел интервью Дзюбы, его слезы дорогого стоят. Мы верим, что у нас есть футбол. Ребята – молодцы! Хотелось, конечно, больше праздника, но сборная России и так показала успешный результат.

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