Евгений Левченко: "Ярмоленко выпадал из игры Украины"

Экс-игрок "Сатурна" Евгений Левченко прокомментировал победу сборной Украины над Косово (2:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018. По его мнению, Андрей Ярмоленко выпадал из игры.

- Будем говорить откровенно - Ярмоленко выпадал сегодня из игры, - заявил Левченко в эфире телеканала "Футбол 1". - Хотя он и забил гол, однако его не было заметно на поле. Было видно, что он нервничает, когда в одном из эпизодов Андрей выбил мяч на трибуны. Мне кажется, что он очень хотел, но то, что у него игра не пошла, было хорошо заметно даже невооруженным глазом.