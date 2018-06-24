21:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Евгений Кузнецов навестил сборную России


Вчера, 23 июня, сборная России прилетела в Самару на матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Уругвая.

Национальную команду в отеле навестил хоккеист Евгений Кузнецов. В прошедшем сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона"


Ранее полузащитник сборной России Александр Самедов рассказывал, что обещал Кузнецову билеты на чемпионат мира.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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