Евгений Кузнецов навестил сборную России

Вчера, 23 июня, сборная России прилетела в Самару на матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Уругвая.

Национальную команду в отеле навестил хоккеист Евгений Кузнецов. В прошедшем сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона".

А у нас гость! Все узнали недавнего триумфатора? 🏆 pic.twitter.com/e0ibwrZEU4 – Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2018 г.



Ранее полузащитник сборной России Александр Самедов рассказывал, что обещал Кузнецову билеты на чемпионат мира.



Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)