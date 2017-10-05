Евгений Коноплянка: "Вход на стадион по паспортам - не проблема для тех, кто идет на матч ради футбола, а не хулиганить"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка заявил, что не видит проблемы в том, что вход на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии будет осуществляться по паспортам. Ранее ультрас киевского "Динамо" призвали игнорировать эту встречу.

"Друзья, в первую очередь, я за безопасность. Сейчас во всем мире происходят ужасные вещи: теракты, взрывы, убийства. Заметьте, всё это происходит в местах большого скопления людей. Матчи посещают разного возраста люди, большие компании, семьи, в том числе и дети. И если вход на стадион по паспортам поспособствует нашей с вами безопасности, то я – только "за". Не вижу в этом никакой проблемы для болельщиков, которые идут на стадион ради футбола, а не хулиганить", – написал Коноплянка на своей странице в Фейсбуке.