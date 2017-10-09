Евгений Коноплянка: "Не могу пообещать болельщикам, что Украина обыграет Хорватию"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка подчеркнул, что команда понимает важность матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Хорватией. По словам хавбека, игра обещает быть интересной.

Напомним, что украинцы занимают третье место в группе I, имея в своем активе 17 очков. Они уступают Хорватии, которая расположилась на второй строчке, лишь по дополнительным показателям.

– Концентрация прежде всего. Понимаем, насколько важный матч, – приводит FootballHub слова Коноплянки. – Все знают, что им надо три очка, нам надо три очка, будет очень интересная встреча. Я не могу обещать болельщикам, что будет победа, но мы будем за нее бороться.

Напомним, что матч Украина – Хорватия состоится сегодня, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данной встречи.