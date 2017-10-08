Евгений Коноплянка: "Не могу обещать, что Украина обыграет Хорватию"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии отметил, что болельщиков ждет интересный поединок. Обеим командам в этой игре нужна только победа, чтобы выйти в стыковые матчи.

- Концентрация прежде всего, - приводит FootballHub слова Коноплянки. - Понимаем, насколько важный матч. Все знают, что им надо три очка, нам надо три очка - будет очень интересный матч. Я не могу обещать болельщикам, что будет победа, но мы будем за нее бороться. Приход Марлоса добавил вариативности впереди, увеличилось разнообразие. Для команды это плюс.