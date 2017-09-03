Евгений Коноплянка: "Мы в перерыве говорили с Ярмоленко и понимали, что это "Шахтер-2"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка после победы над Турцией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил, что доволен игрой команды. По его словам, футболисты знали, как играть против соперника.

- Не хочу говорить о себе. Я доволен командой, - приводит "Динамомания" слова Коноплянки. - Все были молодцами, как и ребята на скамейке запасных. Кто-то расстроен, что он не вышел, но это конкуренция. Нужно не падать духом и терпеть. В Харькове атмосфера и поле на высшем уровне.

Моя игра? в "Шальке" от меня требуют открываться уже из середины. Но это было еще в "Севилье". Мы в перерыве говорили с Ярмоленко и понимали, что это "Шахтер-2", поэтому знали, как нужно играть. Рад за Андрея. Он забил два мяча. Еще и в чемпионате Германии будем вместе с ним играть. Только нельзя с ним вместе палиться. Там же серьезное дерби.