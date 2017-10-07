Евгений Коноплянка: "Мало удовольствия играть на пустом стадионе, да еще под таким дождем"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка после победы над командой Косово (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира отметил, что не получил удовольствия от игры. По его словам, впереди команду ждет решающая встреча.

– Игра оказалась не очень интересной не только для болельщиков, но и для нас – мало удовольствия играть на пустом стадионе, да еще под таким дождем, – цитирует Коноплянку dynamo.kiev.ua. – Понятно, что мы слышали поддержку наших болельщиков, но гораздо приятнее играть при заполненных трибунах. Ну а погода нам сегодня, мягко говоря, не улыбнулась. Но хорошо, что мы справились с этими обстоятельствами. Сегодняшний поединок был определенным барьером для нас, и мы его успешно преодолели.

– Как планируете играть против сборной Хорватии?

– Это, конечно, решающий для нас матч во всех смыслах. Как будем готовиться к нему и играть, пока сказать не могу – сперва мы должны это всё услышать от наших тренеров.

– Как прокомментируете сегодняшний результат в матче Хорватия – Финляндия (1:1)?

– В этом есть маленький плюс для нас. Да, нам все равно нужно только побеждать Хорватию, но наш соперник сегодня получил психологический удар. Это может сыграть свою роль.

– В последнем матче сборную Украины устроит только победа. Оглядываясь на отборочный цикл, не задумывались о том, где недобрали "своих" очков, которые сейчас очень бы пригодились?

– Эта тема все время витает в воздухе. Буквально сейчас разговаривали с Кравцом как раз об этом. Взять ту же первую игру с Исландией, когда я не реализовал пенальти в конце матча. Да и в гостях у этой сборной могли добыть хотя бы очко. Но это все "могли", "могли", "могли". Если бы все сбывалось, мы бы все становились бы теми, кем захотели бы. Но это нереально, это – жизнь. Так что просто смотрим вперед.