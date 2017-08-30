Евгений Коноплянка: "Буду вдвойне рад победе над Луческу"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отметил, что главный тренер сборной Турции Мирча Луческу является для него особым раздражителем. Ранее хавбек выступал за "Днепр", а румынский специалист тренировал "Шахтер". Национальные команды Украины и Турции встретятся в Харькове 2 сентября в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

- Мы проводим матч дома, нам нужна только победа, - приводит terrikon.com слова Коноплянки. - Я сконцентрирован только на нашей игре. Чем интереснее будет наш футбол - тем лучше для украинских болельщиков. Но для меня Луческу является особым раздражителем. Сколько мы играли против "Шахтера" в чемпионате Украины - всегда были заведены. Рядом сидит Шахов, он знает, как играть против такого тренера. Поэтому буду вдвойне рад победе над Луческу.