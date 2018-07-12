Евгений Кафельников: "Перестаньте говорить, что на месте Хорватии должна быть Россия"

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отметил, что не нужно сравнивать сборные России и Хорватии во время чемпионата мира-2018. Россияне уступили хорватам в 1/4 финала (2:2, 3:4 по пен.), а "шашечные" затем вышла в финал турнира.

"Перестаньте говорить,что на месте хорватов могли (или должны) оказаться мы! Это равносильно доказывать,что "Спартак" должен был играть в финале Лиги чемпионов", - написал Кафельников в Твиттере.

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