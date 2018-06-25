Евгений Кафельников: "Египет и Саудовская Аравия - наш потолок"

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников – о поражении России от Уругвая (0:3) в матче 3-го тура группы А ЧМ-2018.

- Окончательный счет в какой-то степени отражает уровень нашей сборной, - полагает Кафельников. - Во время матча шансы с каждой минутой таяли, виден был класс Уругвая. Увы, но результат матча 1/8 финала с участием россиян уже предрешен. И многие считают, что шансов против Испании и Португалии немного. Это если мягко выражаться.

- Может, вам понравилось, как Россия действовала в меньшинстве?

- Вы видели, как играли немцы со шведами вдесятером и как - мы? Если выступали бы с таким же остервенением, как Германия все могло бы сложиться иначе. Но, к сожалению, такую отдачу команда не продемонстрировала. Победы над Египтом и Саудовской Аравией, скорее всего, наш потолок. (Арман МКРТЧЯН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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