Евгений Кафельников: "Акинфеев - лучший!"

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал "СЭ" победу сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

- Молодцы, на морально-волевых вытащили матч, - заявил Кафельников. - Здесь ничего не скажешь. Круто. Искренне рад за ребят. Конечно, мало кто ожидал, что все так закончится.

Лучший игрок матча? Акинфеев. Он выручил в дополнительное время, плюс взял два пенальти. Так что выделю.

Представляете, какой сейчас праздник. Вся страна гудит! Как далеко пройдем? Посмотрим. Мы и так уже прыгнули выше головы. Хорватия или Дания. Будет тяжело. Но кто знает, может быть, еще преподнесем сюрприз (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу