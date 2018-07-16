Евгений Гинер: "России удалось провести сумасшедший чемпионат мира"

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что Россия успешно провела чемпионат мира-2018. Турнир завершился в воскресенье финалом между Францией и Хорватией (4:2).

- Очень рад, что России удалось провести такой сумасшедший чемпионат мира, - приводят "Известия" слова Гинера. - Получился прекрасный турнир, горд за нашу страну. Финал всегда непредсказуем. Здорово, что он получился таким же ярким, как и весь чемпионат.