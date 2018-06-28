Евгений Гараничев: "Надеюсь, у России против Испании все получится"

Российский биатлонист, бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Евгений Гараничев рассказал, что следит за чемпионатом мира по футболу и надеется на успех сборной России во встрече 1/8 финала с Испанией.

- Конечно, слежу за чемпионатом мира. Очень радует сборная России. Надеюсь, что в 1/8 финала против сборной Испании у наших футболистов все получится. Соперник попался сильный, но видно, что и российская команда хорошо подготовлена. Парни выкладываются по полной, я желаю им удачи и отдать все силы ради победы, - приводит слова Гараничева "Тюменская арена".

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июля в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.