Евгений Бушманов: "Системе ВАР нужно дать время"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" отметил, что несмотря на введение системы видеоарбитров, человеческий фактор в судействе все равно будет играть свою роль. В матче Германия - Швеция (2:1) на ЧМ-2018 арбитр не назначил пенальти в ворота немцев, отказавшись от просмотра видеоповтора.

– Любое нововведение требует времени для адаптации и для того, чтобы его применяли максимально эффективно, – говорит Бушманов. – Если, к примеру, выходит новая модель автомобиля, то нужен какой-то срок, чтобы выявить и устранить все недостатки. Примерно то же самое, происходит сейчас с ВАР. Необходимо накопить какой-то опыт ошибок, чтобы выработать четкие инструкции для арбитров: когда просматривать, когда этого не делать.

– То есть у вас пока нет четкого понимания, как должна работать система ВАР?

– Складывается ощущение, что у судей есть какие-то инструкции, что необязательно смотреть все спорные моменты, особенно в ситуациях, когда арбитр уверен в трактовке эпизода, указания не затягивать игру. Поэтому рефери не всегда применяют ВАР.

– Вы не считаете, что внедрение ВАР на чемпионате мира стало преждевременным?

– В любом случае в футболе человеческий фактор играет роль и будет играть всегда. Все ошибаются: футболисты, тренеры, судьи. От этого никуда не денешься. Не было бы ВАР, арбитр мог бы сам напортачить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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