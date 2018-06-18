Евгений Бушманов: "Сенсационные результаты на ЧМ? Фавориты не спешат форсировать форму"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" заметил, что результаты некоторых матчей на старте чемпионата мира-2018 его удивили. Вместе с тем, специалист уверен, что фавориты просто не спешат форсировать форму.

Вчера Германия уступила Мексике (0:1), Бразилия не удержала победу во встрече со Швейцарией (1:1), а в субботу Аргентина – с Исландией (1:1).

– Видимо, топ-сборные планируют набрать оптимальные кондиции чуть позже и выйти на пик уже по ходу турнира, – сказал Бушманов. – Лидеры всегда рассчитывают пробыть на ЧМ до конца, а это целый месяц. Демонстрировать максимальную форму во всех семи матчах практически невозможно.

– Может быть и недонастрой имел место?

– Не исключено. Бразилия играла вальяжно со Швейцарией, особенно после того, как забила первый мяч. Германия также недооценила мексиканцев.

– Немцы больше всех удивили со знаком минус – низкие скорости, нет креатива в атаке?

– Их поражение оказалось неожиданным, как и то, что у мексиканцев было много моментов – латиноамериканцы могли забить и больше. Но просто Германия пока раскачивается. Если вспомнить, как она начала в прошлом году на Кубке конфедераций, то тогда получилось тоже не очень здорово, но потом постепенно команда раскочегарилась. Возможно, такова стратегия.

– Может быть, грань между грандами и "средним классом" постепенно стирается?

– Определенная все равно остается. В каждом из матчей, о которых мы говорим, было видно, что уровень футболистов из топ сборных выше – немцев, бразильцев, аргентинцев. Вопрос в том, что середняки не боятся их и стараются играть на равных. Я вижу в этом тенденцию. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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