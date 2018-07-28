Евгений Алдонин: "Я понимаю негодование Гамовой по поводу присвоения ЗМС нашим футболистам"

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказал свое мнение по поводу поста волейболистки Екатерины Гамовой, которая считает, что присвоение футболистам сборной России звания ЗМС (заслуженный мастер спорта) за выход в четвертьфинал чемпионатам мира обесценивает это звание.

– Вы лайкнули пост волейболистки Екатерины Гамовой по поводу присвоения нашим футболистам ЗМС . Получается, вы с ней согласны?

– Не всецело, но тоже ее понимаю, когда она говорит, что был прецедент, когда не всем игрокам волейбольной сборной дали ЗМС за победу на чемпионате мира. Это вопрос к руководителям нашего спорта. Я не понимаю, почему так получилось. Недостаточное количество матчей это вообще не аргумент. Если девушка была вызвана в сборную, то они обязаны были дать ей ЗМС. Но ситуация в том, что для нас четвертьфинал чемпионате мира по футболу – это прекрасное достижение. Поэтому с одной стороны согласен с Гамовой, а с другой – прекрасно понимаю уровень конкуренции в футболе. Четвертьфинал ЧМ – это действительно историческое достижение. Отчасти разделяю негодование Екатерины, но она подчеркивает, что говорила это не ребятам, а нашим руководителям. Поэтому надо обратить на это внимание. Я бы не сказал, что у нас звание ЗМС обесценивается. Неизвестно когда мы вообще сможем повторить такой результат на чемпионате мира.

– Получается, что для футболистов четвертьфинал ЧМ все равно, что для сборных других видов спорта выигрыш чемпионата мира?

– Я бы так не сказал. Мы были в шаге от полуфинала. Мечта была очень близко. Но сказать, что все надеялись на это и ждали, как, допустим, от сборной Германии ждут выхода в полуфинал, я не могу. Выход в полуфинал сборной России был мечтой для всех, кто любит футбол. Наша сборная, по сути, сплотила всю страну. Россияне с огромным волнением смотрели за всем этим. И то, что наши ребята подарили настоящий праздник, и то, что мы шикарно провели чемпионат мира – большая заслуга нашей страны. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)