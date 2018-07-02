"Этот матч будут показывать в аду". Лоза раскритиковал сборную России

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал игру сборной России в матче 1/8 чемпионата мира-2018 против Испании (1:1, 4:3 по пен.). По его мнению, испанцы не показали своего уровня, а россияне мало били по воротам.

- Будет еще много отзывов по поводу этого матча. Я уже прочитал в интернете, что такой матч, как этот, будут показывать футбольным фанатам в аду, - приводит "Р-Спорт" слова Лозы. - Он получился длительный, муторный, утомительный. Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти. Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол.

Это не те испанцы, которых мы боялись. И даже эти испанцы должны были у нас выиграть, они атаковали наши ворота, но, видимо, земля помогает. Видимо, мы болели и молились больше.

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