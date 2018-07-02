"Это самый лучший день рождения в моей жизни!" Сотникова благодарит сборную за победу над Испанией

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в женском одиночном фигурном катании россиянка Аделина Сотникова в Инстаграме поблагодарила сборную России, которая ее в день рождения обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира. В воскресенье, 1 июля, спортсменке исполнилось 22 года.

- Это самый лучший день рождения в моей жизни! Спасибо Евгению Савину (генеральному менеджеру сборной России). - Прим. "СЭ") за этот подарок!

Спасибо ребятам,которые сделали невозможное - возможным. Сборная, этот день останется на всю жизнь в моей памяти! Такие эмоции я испытывала только на Олимпиаде! И хочу испытывать их снова и снова!

Спасибо центру выдачи паспорта болельщика за быстрый FanID для прохода на стадион. За понимание и отклик. Без этой корочки я бы не смогла посетить сегодняшнюю игру. И кто знает как бы она прошла.

Россия в 1/4 финала чемпионата сыграет против Хорватии 7 июля в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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