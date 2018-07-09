16:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Это поступок! Молодцы, хорваты!" Депутат Госдумы поддержал отстранение Вукоевича


Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев поддержал решение Хорватского футбольного союза исключить Огнена Вукоевича из состава делегации сборной на чемпионате мира-2018. После победы над Россией в 1/4 финала (2:2, пенальти - 4:3) Вукоевич и защитник команды Домагой Вида записали видео, в котором посвятили победу Украине. Оба футболиста защищали цвета киевского "Динамо".

"Это поступок! Молодцы, хорваты", - написал Лебедев в Твиттере.

В полуфинале ЧМ-2018 Хорватия сыграет с Англией.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) //
Все о чемпионате мира по футболу - здесь

Дополнительная информация

https://twitter.com/Russian1972/status/1016305460134150144

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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