"Это письмо написал не Златко Далич". Хорватский журналист – о тренере серебряных призеров ЧМ-2018

Корреспондент хорватского издания Glas Slavonije Кресимир Лацкович рассказал "СЭ", что главный тренер сборной Хорватии Златко Далич не призывал политиков своей страны оставить национальную команду в покое.

– Получившее известность письмо писал не Далич, – отметил Лацкович. – Один журналист написал статью о том, каким Златко хочет видеть национальную сборную. И все. Интересная статья, только и всего. Далич не писал такой текст, он опубликован не на официальной странице сборной Хорватии в Фейсбуке. Читал оригинал статьи, где автор написал, что, к сожалению, не является Даличем. (Игорь НОВИКОВ)