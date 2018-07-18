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"Это письмо написал не Златко Далич". Хорватский журналист – о тренере серебряных призеров ЧМ-2018


 
Главный тренер сборной Хорватии Златко ДАЛИЧ и полузащитник Лука МОДРИЧ.Гневное письмо Далича оказалось фейком?

 

Корреспондент хорватского издания Glas Slavonije Кресимир Лацкович рассказал "СЭ", что главный тренер сборной Хорватии Златко Далич не призывал политиков своей страны оставить национальную команду в покое.

– Получившее известность письмо писал не Далич, – отметил Лацкович. – Один журналист написал статью о том, каким Златко хочет видеть национальную сборную. И все. Интересная статья, только и всего. Далич не писал такой текст, он опубликован не на официальной странице сборной Хорватии в Фейсбуке. Читал оригинал статьи, где автор написал, что, к сожалению, не является Даличем. (Игорь НОВИКОВ)

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