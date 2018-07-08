"Это не политическое послание". Вида - о скандальном лозунге

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида заявил, что его вчерашний комментарий, сделанный после матча 1/4 финала чемпионата мира против России (2:2, 4:3 пен.), не был политическим посланием. Вида и один из членов хорватской делегации Огнен Вукоевич записали видео, на котором защитник кричал: "Слава Украине!"

- Сожалею, что некоторые представители СМИ интерпретировали наше сообщение таким образом, - цитирует Виду официальный сайт Хорватского футбольного союза. - Это было не политическое послание, а просто выражение благодарности за поддержку со стороны Украины, где мы с Вукоевичем провели много лет. Мы не хотели кого-либо оскорблять. Я счастлив говорить на русском языке, мне нравится российское гостеприимство на чемпионате мира по футболу 2018 года, и я искренне надеюсь, что это послание не будет восприниматься никак иначе, кроме как выражение благодарности нашим друзьям на Украине за их поддержку - не в матче с Россией, но во время всего турнира.

Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с Англией (11 июля, "Лужники").

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