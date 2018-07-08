23:13 8 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Это лучший в истории чемпионат мира". Хорватский болельщик - о ЧМ-2018


Болельщик сборной Хорватии Марко, приехавший в Россию на чемпионат мира, заявил, что считает организацию этого турнира лучшей в истории. Мужчина сначала опасался этой поездки, однако затем по достоинству оценил гостеприимство россиян.

- Это лучший чемпионат мира в истории, - сказал Марко RT. - Здесь живут лучшие люди на планете. Мне было немного страшно приезжать в Россию, но затем я испытал потрясающие эмоции здесь. 

Он также высказался по поводу негативных отзывов в адрес России, нередко появлявшихся на страницах западных СМИ перед чемпионатом мира

- Пропаганда отделяет людей друг от друга, но футбол - это спорт номер один, который объединяет людей, возможно, сильнее, чем что-либо еще, - сказал Марко.

Сборная Хорватии вчера победила Россию в матче 1/4 финала чемпионата мира (2:2, 4:3 пен.) и вышла в полуфинал, где ей предстоит встретиться с Англией (11 июля, "Лужники").

Хорватия - Англия

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь

 

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.rt.com/sport/432336-croatia-world-cup-russia-best-people-ever/

К комментариям
4
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ