"Это лучший в истории чемпионат мира". Хорватский болельщик - о ЧМ-2018

Болельщик сборной Хорватии Марко, приехавший в Россию на чемпионат мира, заявил, что считает организацию этого турнира лучшей в истории. Мужчина сначала опасался этой поездки, однако затем по достоинству оценил гостеприимство россиян.

- Это лучший чемпионат мира в истории, - сказал Марко RT. - Здесь живут лучшие люди на планете. Мне было немного страшно приезжать в Россию, но затем я испытал потрясающие эмоции здесь.

Он также высказался по поводу негативных отзывов в адрес России, нередко появлявшихся на страницах западных СМИ перед чемпионатом мира.

- Пропаганда отделяет людей друг от друга, но футбол - это спорт номер один, который объединяет людей, возможно, сильнее, чем что-либо еще, - сказал Марко.

Сборная Хорватии вчера победила Россию в матче 1/4 финала чемпионата мира (2:2, 4:3 пен.) и вышла в полуфинал, где ей предстоит встретиться с Англией (11 июля, "Лужники").