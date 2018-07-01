Это космос! РФПЛ присоединяется к поздравлениям сборной России

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) в своем Твиттере поздравила национальную команду с победой над Испанией (1:1, по пен. 4:3) в 1/8 чемпионата мира и выходом в четвертьфинал.

- Это космос! Россия в четвертьфинале чемпиоаната мира-2018! Спасибо, сборная! - отмечается в Твиттере РФПЛ.

Напомним, в следующей стадии россияне встретятся с победителем пары Хорватия - Дания (1 июля, Ростов-на-Дону, 21.00 по московскому времени).