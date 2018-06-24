"Это худшая Польша в 21-м веке!" Польские журналисты уничтожают тренера на пресс-конференции

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка после поражения от Колумбии, которое стало для команды уже вторым на турнире, отметил, что соперник был сильнее по всем статьям.

- Какой у вас был план на этот матч? Со стороны показалось, что плана не было. Команда не смогла даже создать острого момента. В 21-м веке мы так никогда не играли. Мы самая слабая команда на этом чемпионате вместе с Саудовской Аравией. Вы открывали тренировки на 15 минут, но все было понятно с самого начала.

- Это ваше мнение. Наши игроки сыграли так, как могли. Мы проиграли сильной команде. До пропущенного гола шел равный матч. Мы пропустили, стали больше атаковать. Я извиняюсь перед всеми. Завтра будет новый день.

- Почему вы так плохо играли в атаке? После первого пропущенного гола Польшу уже не было видно.

- Сегодня мы использовали все ресурсы, которые были. Игра у нас сегодня не шла. Колумбийцы хорошо использовали зоны. Соперник сегодня был намного лучше. У нас были шансы в конце, но мы были не эффективны.

- Сегодня был самый жаркий день в году. Повлияло ли это на подготовку к игре?

- Нет, не думаю. Соперник играл лучше. Они лучше владели мячом. Я бы назвал это основной причиной.

- Почему вы сделали так много замен в составе? Вы так раньше никогда не делали. Кто вас так подвел?

- Делать публичный анализ я не собираюсь. Сегодня я выбрал оптимальный состав. Футболисты, которые хорошо показали себя раньше, играли сегодня. Нужны были спелые решения. После матча все знают, как и что могло сложиться. Эти игроки вышли на поле, потому что они лучшие. Я пытался изменить что-то по ходу игры. Почему не играл Глик? Он не был готов играть 90 минут. Мы договорились, что если будет нужно, то он сыграет 20-30 минут.

- Вас ждет еще один матч против Японии. Чего ждать нам в третьем туре?

- Это очень хорошая команда, которая играет в коллективный футбол. Иногда они играют на автомате. Это будет очень сложный соперник. Мы постараемся выпустить оптимальный состав.

- Вчера вы были уверены в победе. Вы недооценили Колумбию?

- Нет. У них звезды в составе, как их можно недооценить? Мы хотели забить быстрый гол и играть осторожно в обороне. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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