"Это глупо, как и удар Смолова". Экс-тренер сборной Хорватии - о поступке Виды и Вукоевича

Бывший тренер сборной Хорватии Игор Штимац поделился с "СЭ" мнением о видео, в котором защитник хорватов Домагой Вида кричит "Слава Украине", а член делегации сборной Огнен Вукоевич посвящает Украине победу в игре с россиянами (оба раньше играли за киевское "Динамо"). Кроме того, Штимац назвал глупым решение нападающего сборной России Федора Смолова слабо исполнить 11-метровый удар в серии пенальти после матча 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией (2:2, 3:4 пен.).

- Субашич выиграл две серии пенальти подряд. Он всегда был экспертом в 11-метровых? - вопрос Штимацу.

- Да, я не удивлен, что он отразил так много ударов на этом чемпионате мира.

- Кого считаете лучшим игроком в составе сборной России?

- Игнашевича и Головина. Первый образцово командовал обороной, блестяще разгадывал наши передачи, а второй еще раз продемонстрировал свой талант, умно передвигался и совершал хорошие пасы.

- Что думаете о Смолове и о его ударе с 11-метровой отметки?

- Он отличный игрок, но так исполнять пенальти было глупо. Болельщики сборной России должны простить его, но и он должен извлечь урок из этой ошибки.

- Какое отношение в Хорватии к видеозаписи с Видой и Вукоевичем?

- Это глупо, как и пенальти Смолова. Наши игроки должны держаться подальше от сообщений такого рода. Я уверен, что Давор Шукер (президент Хорватского футбольного союза - Прим. "СЭ") их раскритикует. (Гоша ЧЕРНОВ)