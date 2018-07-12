21:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Это фантастика". Фернанду Мейра - об организации ЧМ-2018


Бывший защитник "Зенита" и сборной Португалии  Фернанду Мейра заявил, что Россия прекрасно справилась с организацией чемпионата мира, создав все условия для болельщиков. 

Здесь изумительно, организация действительно прекрасна, - цитирует Мейру ТАСС. - Есть все условия, чтобы комфортно посещать матчи, и я был на полуфинале Франция - Бельгия (1:0) в Санкт-Петербурге. Это фантастика, которая происходит на протяжении всего турнира. Остается только поздравить Россию с такой организацией чемпионата мира.

Он также заявил, что ожидает захватывающего противостояния в финальном матче турнира между сборными Франции и Хорватии.

- Я ожидаю отличную игру, сборные Франции и Хорватии проводят потрясающий турнир. Сейчас они стали двумя лучшими командами в мире, поэтому нас ждет интересная игра. У них замечательные футболисты, будет захватывающее противостояние, - сказал Мейра.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Франция - Хорватия

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5369857

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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