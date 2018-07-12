"Это фантастика". Фернанду Мейра - об организации ЧМ-2018

Бывший защитник "Зенита" и сборной Португалии Фернанду Мейра заявил, что Россия прекрасно справилась с организацией чемпионата мира, создав все условия для болельщиков.
- Здесь изумительно, организация действительно прекрасна, - цитирует Мейру ТАСС. - Есть все условия, чтобы комфортно посещать матчи, и я был на полуфинале Франция - Бельгия (1:0) в Санкт-Петербурге. Это фантастика, которая происходит на протяжении всего турнира. Остается только поздравить Россию с такой организацией чемпионата мира.
Он также заявил, что ожидает захватывающего противостояния в финальном матче турнира между сборными Франции и Хорватии.
- Я ожидаю отличную игру, сборные Франции и Хорватии проводят потрясающий турнир. Сейчас они стали двумя лучшими командами в мире, поэтому нас ждет интересная игра. У них замечательные футболисты, будет захватывающее противостояние, - сказал Мейра.
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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