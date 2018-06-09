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Эстония с Васильевым и Кругловым проиграла Марокко с Буссуфа и Да Коштой


Сборная Марокко победила Эстонию в товарищеском матче - 3:1. В составе эстонцев на поле появился бывший защитник "Локомотива" и "Торпедо"  Дмитрий Круглов и бывший хавбек "Амкара"  Константин Васильев.

За марокканцев сыграли экс-хавбеки "Локомотива" Мануэл Да Кошта и Мубарак Буссуфа.

Товарищеский матч

Эстония - Марокко - 1:3 (0:2)

Голы: Беланда, 11 (0:1). Зиеш, 38 - с пенальти (0:2). Эн-Несири, 72 (0:3). Пурье, 76 (1:3). 

Эстония: Аксалу, Камс, Метс, Пикк (Круглов, 85), Вихманн, Юргенсон (Пурье, 58), Васильев, Дмитриев (Антонов, 84), Кальюмаэ, Зенев (Лийвак, 84), Аньер.

Марокко: Мунир, Бенатиа (Да Кошта, 46), Саисс, Хакими (Бутаиб, 76), Эль-Ахмади (Аит Беннасер, 63), Буссуфа, Н.Амрабат (С.Амрабат, 63), Беланда, Зиеш (Буаддуз, 46), Арит (Эн-Несири, 46), Эль-Кааби.

Предупреждения: Н.Амрабат, 53. Пурье, 66. Метс, 90+2. 

Судья: Аврам (Румыния).

9 июня. Таллин. Стадион "A Le Coq Arena (Lillekula Arena)".

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