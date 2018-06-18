Эссам Эль-Хадари: "Сборная Египта верит в Аллаха и свои силы"

45-летний вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари в преддверии матча группового турнира чемпионата мира-2018 против России отметил, что его команда рассчитывает на божью помощь.

- Все наши игроки счастливы приехать сюда, - сказал Эль-Хадари. - Египтяне гордятся тем, что 28 лет спустя мы вышли в финальную часть чемпионата мира. У нас есть свои цели, поставлены задачи, и мы готовы - и физически, и психологически - начать завтрашнюю игру во всеоружии. Верим в Аллаха и свои силы. (Егор БЫЧКОВ)

Свежие новости о чемпионате мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)