"Если это повторится, их нужно посадить в тюрьму". Взгляд из Англии на нацизм британских фанатов

Джон Брэдли, комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN, поделился с "СЭ" мнением об английских болельщиках, распевавших нацистские песни в Волгограде. Напомним, на днях полиция Великобритании выписала запрет на посещение футбольных матчей трем фанатам сборной Англии за оскорбительное поведение в Волгограде. Ранее в сети появилось видео, на котором фанаты поют песню о "Тоттенхэме", в которой упоминаются Гитлер и Освенцим. Все трое были вычислены и депортированы из России.

- Я рад, что эти трое были пойманы, и власти нашей страны с ними разобрались, - начал Брэдли. - Они позорят нашу страну. Но при этом я думаю, что Россия и Великобритания не должны использовать подобные вещи, чтобы соревноваться друг с другом. Перед началом чемпионата мира британские СМИ писали отвратительные статьи о России. Я и раньше говорил, что это было ужасно. Но теперь вдвойне очевидно, что не было необходимости очернять россиян, ведь мы видим, что творят англичане. Эти мелкие игры всерьез вредят отношениям между нашими странами.

- В России особенно оскорблены тем, что это произошло в городе, где произошла Сталинградская битва...

- Я совсем не уверен, что эти люди достаточно умны, чтобы знать значение Волгограда/Сталинграда для победы во Второй Мировой войне. Это просто постыдное поведение.

- Откуда вообще в Англии нацистские настроения?

- Слушайте, не нужно этих людей приравнивать ко всей нации. Идиоты есть в каждой стране, среди болельщиков каждого клуба. Если говорить об этих фанатах, то они просто приехали и бросили тень на себя и нашу страну. Похожие вещи мы видели и среди русских фанатов - я имею в виду расистские выкрики на некоторых матчах. Нельзя говорить о том, что английские болельщики хуже российских, или наоборот. Это проблема всего мирового футбола.

- Как следует наказать этих людей, на ваш взгляд?

- Их нужно надолго отстранить от посещения матчей национальной команды - как домашних, так и гостевых. Если это поведение повторится, то их нужно отправить в тюрьму. (Гоша ЧЕРНОВ)

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