"Если бы вы не вышли из такой группы, можно было бы заканчивать с футболом". Селезнев - о выступлении сборной России на ЧМ-2018

Украинский нападающий турецкого "Акхисара" Евгений Селезнев в интервью "СЭ" признался, что не сомневался в том, что сборная России выйдет из группы на чемпионате мира-2018.

– Россия дошла до четвертьфинала. Великое достижение?

– Группа у вас была так себе. Саудовская Аравия и Египет без Салаха. Если бы из нее не вышли, тогда надо было вам заканчивать с футболом. Не сомневался, что Россия попадет в плей-офф.

– Что скажете об игре с Испанией?

– Давайте называть вещи своими именами. 75 процентов против 25 владения мячом в пользу Испании. Так? Дзюба заработал пенальти. А еще шансы у вас разве были?

– А против Хорватии команда Черчесова понравилась?

– Я сам футболист и понимаю, что происходило на поле. Ваши все правильно делали. Сели в оборону и ждали своих шансов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии(2:2, пенальти - 3:4).

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