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02:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Еськов назначен на матч Испания - Албания


Российский арбитр Алексей Еськов назначен на матч квалификационного турнира чемпионата мира-2018 между Испанией и Албанией, сообщает официальный сайт УЕФА. Напомним, что встреча состоится 6 октября.

Помогать Еськову будут Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко. Четвертым арбитром назначен Кирилл Левников.

После восьми проведенных матчей Испания лидирует в группе G с 22 очками, а Албания располагается на третьей строчке.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/european-qualifiers/season=2018/matches/round=2000717/match=2017798/match-info/index.html

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