Еськов назначен на матч Испания - Албания

Российский арбитр Алексей Еськов назначен на матч квалификационного турнира чемпионата мира-2018 между Испанией и Албанией, сообщает официальный сайт УЕФА. Напомним, что встреча состоится 6 октября.
Помогать Еськову будут Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко. Четвертым арбитром назначен Кирилл Левников.
После восьми проведенных матчей Испания лидирует в группе G с 22 очками, а Албания располагается на третьей строчке.
Дополнительная информация
http://ru.uefa.com/european-qualifiers/season=2018/matches/round=2000717/match=2017798/match-info/index.html