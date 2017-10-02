Еськов назначен на матч Испания - Албания

Российский арбитр Алексей Еськов назначен на матч квалификационного турнира чемпионата мира-2018 между Испанией и Албанией, сообщает официальный сайт УЕФА. Напомним, что встреча состоится 6 октября.

Помогать Еськову будут Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко. Четвертым арбитром назначен Кирилл Левников.

После восьми проведенных матчей Испания лидирует в группе G с 22 очками, а Албания располагается на третьей строчке.