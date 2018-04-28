Есипов считает, что Смолов, Головин и Алексей Миранчук могут заявить о себе на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной России Валерий Есипов считает, что Федор Смолов, Алексей Миранчук и Александр Головин способны проявить себя с лучшей стороны на домашнем чемпионате мира-2018. Также ветеран выразил мнение, что одной из главных проблем команды остается оборона.

- На данный момент команда играет на том уровне, на котором способна. Конечно, качество не лучшее, - цитирует "Р-Спорт" Есипова. - Если у нас до последнего играл Игнашевич с братьями Березуцкими, то что можно говорить о той же обороне? В чемпионате слишком много легионеров. Все говорят про Джикию и Васина, но я не могу сказать, что, будь эти ребята на поле, мы бы удачнее сыграли с бразильцами или французами.

- Кто из нашей команды может стать звездой чемпионата мира?

- Три игрока. Смолов, Алексей Миранчук и Головин.

- Алан Дзагоев стареет?

- Слово "старость" вряд ли применимо к футболисту, которому 27 лет. Особенно если ты раньше видел в игре Сережу Семака или Костю Зырянова. В этом возрасте они были на пике. Поэтому ограничу свои надежды с упомянутой троицей, которая молодая и играет агрессивно и не боится обыгрывать.