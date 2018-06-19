Эшли Янг: "Слава богу, забили в конце"

Защитник сборной Англии Эшли Янг в беседе с журналистами поделился мнением о матче с Тунисом​ (2:1) на чемпионате мира-2018. Англичанин рад, что его команде удалось вырывать победу.

– Сегодня совершили отличный командный рывок, – заявил Янг. – Именно так надо продолжать дальше, особенно как действовали в первом тайме. Во втором – мы отчаянно пытались забить, многие били из разных позиций. Слава богу, нам удалось поразить ворота в конце.

– Сложно было играть, когда вас атакует мошкара?

– Они кусали обе команды, и особо не повлияли.

– Сильно хочется забить на чемпионате мира?

– Конечно. И здесь каждый старается изо всех сил, но пока это удалось только Харри Кейну.

– Что позволило Харри сделать дубль?

– Он просто забивает за клуб, и это удается ему здесь.

– Не слишком ли много позволяли в своей штрафной?

– Да нет, может и были несколько моментов, но все же победили.

Напомним, что гол в ворота английской сборной был забит с пенальти. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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