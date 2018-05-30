Эшли Янг: "Мы в сборной Англии обсуждали проблему расизма на чемпионате мира"

Защитник сборной Англии Эшли Янг признался, что в команде обсуждали тему возможного столкновения с расизмом на ЧМ-2018. По его словам, футболисты должны быть к этому готовы.

– Когда ты находишься на поле, не знаешь, как отреагируешь на такое, – цитирует ВВС Янга. – Мы уже обсуждали это и еще раз обсудим. Что следует делать, а чего не следует. Надеюсь, ФИФА справится с этим, если что-то случится.

Эти люди пытаются сбить с настроя конкретных игроков. Они могут попытаться целенаправленно подавлять кого-то, как это бывает в клубном футболе. Мы должны держать себя в руках. У нас опытные ребята, которые знают, как поддержать, если такое произойдет. Мы обсуждаем самые разные сценарии.