Эшли Янг: "Мы в сборной Англии обсуждали проблему расизма на чемпионате мира"

Защитник сборной Англии Эшли Янг признался, что в команде обсуждали тему возможного столкновения с расизмом на ЧМ-2018. По его словам, футболисты должны быть к этому готовы.
– Когда ты находишься на поле, не знаешь, как отреагируешь на такое, – цитирует ВВС Янга. – Мы уже обсуждали это и еще раз обсудим. Что следует делать, а чего не следует. Надеюсь, ФИФА справится с этим, если что-то случится.
Эти люди пытаются сбить с настроя конкретных игроков. Они могут попытаться целенаправленно подавлять кого-то, как это бывает в клубном футболе. Мы должны держать себя в руках. У нас опытные ребята, которые знают, как поддержать, если такое произойдет. Мы обсуждаем самые разные сценарии.
Кот-Молчун
как то «русская свинья» в Прибалтике, Польше etc никогда не озвучится
10:26
Кот-Молчун
Какая надуманная проблема, с которой масса заинтересованных лиц стрижёт купоны. Ну, понятно, если Россия, то однозначно расизм. Тема, к примеру, русофобии,
10:25