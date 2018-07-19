Еще один стадион ЧМ-2018 протек. Теперь в Нижнем Новгороде

Стадион чемпионата мира-2018 "Нижний Новгород" сильно пострадал во время ливня, сообщает vgoroden.ru. На видео заметно, как в помещения стадиона хлещет вода.

"Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания. Этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются", - пояснили в компании-собственнике ФГУП "Спорт-Инжиниринг".

Кроме того, представители собственника сообщили, что на стадионе продолжается процесс перевода арены в режим регулярной работы: служебные помещения, использовавшиеся в технических целях во время чемпионата мира, модифицируются в дополнительные зрительские и спортивные пространства.

Ранее от ливней сильно пострадал другой стадион чемпионата мира-2018 - "Волгоград Арена".

Стадион "Нижний Новгород" вмещает 45 тысяч зрителей. Стоимость постройки составила более 17 миллиардов рублей. В Нижнем Новгороде играет одноименный клуб, который в прошлом сезоне назывался "Олимпиец". Его средняя посещаемость в первенстве ФНЛ-2017/18 составила около 5 тысяч зрителей.