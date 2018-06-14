"Еще долго не отойду от шока". Боярский прокомментировал игру сборных России и Саудовской Аравии

Актер театра и кино Михаил Боярский дал комментарий после матча-открытия ЧМ-2018. В этой встрече Россия разгромила Саудовскую Аравию (5:0).



- Недооценка нашей сборной была у всех, но никто не ожидал такой игры, - говорит Боярский. - Действительно, произошло чудо, это не финал, это первый матч, но это дает надежду, что 19 июня с Египтом мы сможем показать свою игру. 5:0 - это очень серьезно.



Я понимаю, что Саудовская Аравия это не противник, но, тем не менее, немцы выиграли с трудом 2:1. Это здорово и должно вселить надежду, уверенность в наших игроков, они начнут понимать, что на многое могут быть способны. До 19 числа им необходимо находится в состоянии ожидания следующих побед, стимулировать свое состояние.



- Кто из игроков больше всего вам понравился?



- Акинфеев, который вообще не играл (смеется). Так было бы лучше всего, если бы он всегда так играл. Черышева можно отметить. Все понравились, не только кто забивал голы, сегодня команда сумела играть в прессинг, отбирать мячи на чужой половине. Очень азартно играла команда и положила много сил, чтобы победить 5-0.



Это сумасшедший счет, это не футбольный счет, тем более для нашей сборной. На чемпионате мира выиграть 5:0 это чудеса, так только хоккеисты играют. Сегодня были ошибки, были просчеты, но впечатление осталось, что просто раздавили саудитов. Сегодняшняя команда была на десять голов выше, чем Саудовская Аравия. Пять ударов, пять голов, это простите меня счет чемпионский.



- В обороне на удивление отыграли практически без помарок.



- Замечательно сыграла оборона. Саудиты ничего не могли сделать, но Акинфеев сыграл лучшую свою игру, потому что наши игроки не позволили соперникам создать момент. Я долго еще не отойду от шока, потому что когда счет был 1:0 - это было радостно, когда забили второй - считай победа в кармане, третий - серьезный выигрыш, 4:0 - разгром, а 5:0- это чудо!!! Думаю, что ни одна команда с таким счетом не сыграет на ЧМ. Главное с Египтом в следующем туре уверенно сыграть. В этом матче и все решится. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Дай пять, Россия! Мы тебя любим! //

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