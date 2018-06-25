Эрве Ренар: "Марокко покидает Россию с высоко поднятой головой, а к судьям есть вопросы"

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар после матча с Испанией (2:2), как и после встречи с Португалией, задался вопросами относительно решений арбитров.

- Болельщики благодарны вам за то, как сыграла сборная Марокко на этом турнире. Но снова недовольны судейством. Столько желтых карточек подряд! Почему к нам так относятся? - спросил возмущенный марокканский журналист.

- Часть желтых карточек была по делу, часть нет. Это уже не имеет значения. А вот если мяч вышел за пределы поля, когда нам забивали второй гол, - это огромная ошибка. Офсайда там не было, это мы признаем. Но если мяч вышел за пределы поля... Работа судьи - сложная. Я это не отрицаю. Но есть вопросы.

Конечно, очень хотелось победить. Но играть против Испании в любом случае тяжело - нам противостоял микс игроков "Реала" и "Барселоны". Наверное, нам не хватило опыта. Это касается всех матчей. Но я считаю, мы выступили достойно и покидаем Россию с высоко поднятой головой. И мы многому научились. Остается пожелать удачи сборным Нигерии и Сенегала, которые продолжают представлять честь Африки на этом турнире. (Филипп ПАПЕНКОВ)